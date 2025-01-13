من وحدة "ناحال".. مقتل خمسة جنود إسرائيليين في غزة

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وقال الجيش في بيان إن "القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفيات داخل إسرائيل، وتم إبلاغ عائلاتهم".والجنود القتلى جميعهم من وحدة النخبة في لواء "ناحال"، أحدهم قائد الفريق برتبة نقيب، والبقية برتبة رقيب.ويُظهر بيان آخر مرفق بصور الجنود القتلى، أن 4 منهم في بداية العشرينات، والخامس عمره 19 عاماً. (الحرة)