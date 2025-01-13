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عربي-دولي

من وحدة "ناحال".. مقتل خمسة جنود إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
13-01-2025 | 13:19
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في بيان عن مقتل خمسة جنود وإصابة 8 بجروح خطيرة، خلال معارك في شمال قطاع غزة. 

وقال الجيش في بيان إن "القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفيات داخل إسرائيل، وتم إبلاغ عائلاتهم". 
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والجنود القتلى جميعهم من وحدة النخبة في لواء "ناحال"، أحدهم قائد الفريق برتبة نقيب، والبقية برتبة رقيب.

ويُظهر بيان آخر مرفق بصور الجنود القتلى، أن 4 منهم في بداية العشرينات، والخامس عمره 19 عاماً. (الحرة) 
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