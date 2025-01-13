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الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل في يافا

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:27
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، مساء اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع حيوية إسرائيلية في منطقة يافا.

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان "تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".
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وأضاف أن "العملية الثانية نفذها سلاح الجو المسير بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

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