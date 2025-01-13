في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. هذا ما فعلته المخابرات المصرية

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ونقل موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، عن مصادر له أن قيادات المخابرات المصرية وعلى رأسهم رئيس جهاز المخابرات حسن رشاد كانت متواجدة في الدوحة ومشاركة بصورة أساسية في عملية المفاوضات حول الصفقة المزمع الإعلان عنها.وقالت المصادر إن وجود الوفد الرفيع للمخابرات المصرية "ساهم كثيرا بإحداث الانفراج الكبير في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل لصفقة تبادل أسرى" وأن القاهرة لعبت دورا هاما قرب كثيرا من إمكانية إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ.