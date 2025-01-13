"بشكل عاجل".. بايدن يسعى لإنجاز هذه المهمة قبل تسلم ترامب الحكم

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وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في وزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي: "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل عدة أشهر يؤتي ثماره أخيرا".وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته بعد أيام، أن إدارته تعمل "بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق"، قبل أسبوع من تسلم خلفه دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.