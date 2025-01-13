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عربي-دولي

"بشكل عاجل".. بايدن يسعى لإنجاز هذه المهمة قبل تسلم ترامب الحكم

Lebanon 24
13-01-2025 | 16:13
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الأطراف "على وشك" إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في وزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي: "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل عدة أشهر يؤتي ثماره أخيرا".
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وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته بعد أيام، أن إدارته تعمل "بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق"، قبل أسبوع من تسلم خلفه دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.
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