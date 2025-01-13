"المبنى انفجر بهم".. هكذا قتل 5 جنود إسرائيليين في بيت حانون

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روى تقرير إسرائيلي تفاصيل مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، في بيت حانون شمالي قطاع غزة.وأمس الإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و 23 عاما، في معارك بشمال قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن "8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة"، بينما لم يفصح عن المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.في المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر أخرى، إن عدد المصابين بلغ 10 جنود إسرائيليون، كانوا يخدمون في وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال.ووجد تحقيق أولي في الحادث المميت، أن القوة الإسرائيلية "انطلقت صباح الإثنين في مهمة بمنطقة بيت حانون".وأضافت الصحيفة أن "الجنود كانوا داخل مبنى ويستعدون لاستخدام متفجرات في نشاط هندسي، لكن مع انفجارها انهار المبنى مما أسفر عن مقتل 5 منهم".وقال الجيش إن سبب الانفجار "لا يزال قيد التحقيق".وخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية عنيفة على شمال قطاع غزة مصحوبة بحصار خانق، وتقول إسرائيل إنها تهدف بهذه العملية إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في الشمال.وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في العمليات البرية بقطاع غزة إلى 407، كما ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية حرب غزة وفي القتال مع حزب الله إلى 840. (سكاي نيوز)