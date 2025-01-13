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الجيش الإسرائيلي "يعتقد أنه اعترض" صاروخا أطلق من اليمن

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يعتقد أنه" اعترض صاروخا أطلق من اليمن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال الجيش إنه قام بعدة محاولات لاعتراض الصاروخ، بينما لم يؤكد إن كان أسقطه.

وكان الجيش أكد أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق وسط إسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
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وقالت نجمة داوود الحمراء إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابة أي شخص بشكل مباشر نتيجة إطلاق الصاروخ أو سقوط شظايا من الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن 11 شخصا أصيبوا أثناء ركضهم إلى الملاجئ، بينما يتلقى 4 آخرون العلاج من نوبات الهلع. (سكاي نيوز)
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