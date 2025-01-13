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مقاطعة روسية تتعرض لهجوم أوكراني "واسع النطاق" بالمسيرات

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:19
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أعلن مسؤولون روس، فجر الثلاثاء، عن تعرض مناطق داخل الأراضي الروسية لهجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية، وأشاروا إلى إسقاط وتدمير ما لا يقل عن 14 مسيرة.

تفصيلا، أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض المقاطعة لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.
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وكتب ميلييف في حسابه على تلغرام: "الليلة، تعرضت مقاطعة تولا لهجوم واسع النطاق من قبل طائرات مسيرة أوكرانية، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل. وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير الأهداف الجوية".

وأضاف ميلييف أنه لم تقع إصابات، ويتم حاليًا توضيح المعلومات حول الأضرار، بحسب ما أفاد موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.


إسقاط طائرة مسيرة

في السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب غوسيف في قناته على تلغرام: "أن قوات الدفاع الجوي المناوبة ووسائل الحرب الإلكترونية اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار في أجواء فورونيج".

وأضاف غوسيف أنه وفقًا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار على الأرض.


تدمير 14 مسيرة في روستوف

وصباح الثلاثاء، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو داخل المقاطعة.

وذكر سليوسار عبر قناته على تطبيق تلغرام: "تم خلال الليلة الماضية التصدي وتدمير 14 طائرة مسيّرة في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو بفضل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية".

وأضاف أنه وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل. (سكاي نيوز)
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