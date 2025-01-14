بعد حرائق الغابات... سكان لوس أنجلوس يقاضون شركة مياه

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رفع سكان مدينة لوس أنجلوس الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة المياه والكهرباء، متهمينها بالفشل في إدارة إمدادات المياه الضرورية لمكافحة حريق منطقة باليساديس المميت.وذكرت الدعوى القضائية أن الإدارة كان ينبغي أن تخزن الماء في خزان سانتا ينز القريب من المنطقة المنكوبة، والذي كان فارغا في الوقت الذي اندلعت فيه النيران.وتصل قدرة استيعاب الخزان 443 مليون لتر من المياه، لكنه كان فارغا منذ شباط 2024. وبحسب الشكوى، أجلت إدارة المياه أعمال الإصلاح المتعلقة بمصدر المياه لخفض التكاليف.وقال روجر بيهل أحد محامي المدعين في بيان: "فشل نظام إمداد المياه الذي يخدم باسيفيك باليساديس بشكل بائس، ليترك السكان ورجال الإطفاء مع القليل من المياه أو حتى بدونها لمكافحة الحريق".ولم ترد إدارة المياه في لوس أنجلوس، وهي أكبر هيئة مرافق بلدية في الولايات المتحدة، بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل العادية. (روسيا اليوم)