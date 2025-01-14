قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض.. وزير الدفاع الألماني يزور كييف

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قبل أسبوع من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى العاصمة كييف، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع الحكومة الأوكرانية، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا لأسباب أمنية.ولدى وصوله، قال بيستوريوس، إنه يريد أن يبحث خلال الزيارة تعزيز المساعدات والاطلاع على وضع الجيش، وأضاف أنه "من المهم بالنسبة لي أن أظهر من خلال هذه الزيارة أننا نواصل دعم أوكرانيا بفاعلية".وقال بيستوريوس "إنها إشارة إلى أن ألمانيا، باعتبارها أكبر دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، تدعم أوكرانيا".وتأتي زيارة بيستوريوس إلى كييف قبل أقل من أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما يثير الشكوك حول المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في المستقبل مع اقتراب الغزو الروسي الشامل من عامه الرابع.وناقش بيستوريوس المساعدات الأوروبية لأوكرانيا مع نظرائه من بولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في وارسو، مساء أمس الاثنين.وقال وزير الدفاع الألماني، خلال تواجده في العاصمة البولندية، إنه مع التهديد بتراجع الدعم الأميركي في ظل إدارة ترامب، فإن برلين حريصة على المساعدة في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الأسلحة المحلية في أوكرانيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين الأربعة.وقال بيستوريوس، في بولندا، "إذا كانت الأموال موجودة، وإذا كانت قدرة إنتاج الأسلحة موجودة، فإن أوكرانيا نفسها ستكون الأسرع في تزويد قواتها بالمواد والأسلحة".ويذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في شباط 2022. (العربية)