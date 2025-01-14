فلول بشار الأسد... إليكم ما تشهده منطقة سوريّة

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بحثا عمن وصفتهم بفلول بشار الأسد، أطلقت إدارة الأمن العام في سوريا، عمليات تمشيط في منطقة جبلة في ريف اللاذقية، شمال غربي البلاد.وقال مصدر في إدارة الأمن العام إنه بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أطلقت عمليات تمشيط في منطقة جبلة بحثا عن فلول الأسد، وذلك "بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين في المنطقة".وأضاف المصدر:"نهيب بأهلنا المدنيين في منطقة جبلة وما حولها التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى انتهاء عمليات التمشيط". (الحرة)