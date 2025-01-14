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عربي-دولي
اشتباكات وأسر أفراد.. ماذا يجري في اللاذقية؟
Lebanon 24
14-01-2025
|
10:31
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أفاد مسؤول أمني بالإدارة السورية الجديدة بمقتل شخصين وإصابة آخرين وآسر 7 من عناصر دورية أمنية، جراء استهدافها من قبل "مؤيدي الأسد" في اللاذقية، قبل تحريرهم في وقت لاحق.
ووقع الحادث، وفق المسؤول، من جراء استهداف مجموعات "أنصار الأسد" يوم الاثنين، لآليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية.
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هذا ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية قوله "أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين، وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية".
وأضاف: "فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية".
وفي وقت لاحق، قال كنيفاتي إن القوات الأمنية تمكنت من تحرير العناصر التابعين لها. (سكاي نيوز)
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