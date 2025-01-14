Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات وأسر أفراد.. ماذا يجري في اللاذقية؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1306005-638724730645277503.jpeg
Doc-P-1306005-638724730645277503.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مسؤول أمني بالإدارة السورية الجديدة بمقتل شخصين وإصابة آخرين وآسر 7 من عناصر دورية أمنية، جراء استهدافها من قبل "مؤيدي الأسد" في اللاذقية، قبل تحريرهم في وقت لاحق.

ووقع الحادث، وفق المسؤول، من جراء استهداف مجموعات "أنصار الأسد" يوم الاثنين، لآليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية.
Advertisement

هذا ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية قوله "أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين، وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية".

وأضاف: "فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية".

وفي وقت لاحق، قال كنيفاتي إن القوات الأمنية تمكنت من تحرير العناصر التابعين لها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-01-14
12:14 | 2025-01-14
12:00 | 2025-01-14
11:55 | 2025-01-14
11:53 | 2025-01-14
11:35 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24