غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 46 ألفا و645 شهيدا و110 آلاف و12 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.ورد ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الذي تصدره الوزارة لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 466 يوما.وتحدث التقرير عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46 ألفا و645 شهيدا و110 آلاف و12 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأشار إلى ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح التقرير أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".