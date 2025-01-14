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عربي-دولي

أوكرانيا تشن "الهجوم الأكبر" على روسيا.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 11:11
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أكد الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، أن الضربات الليلية التي استهدفت مواقع صناعية وعسكرية في روسيا كانت "الأكبر" منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان، إن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات هي الأكبر ضد أهداف عسكرية على مسافة 200 إلى 1100 كيلومتر في عمق روسيا".
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بدوره، أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ غربية باتّجاه أراضيها في هجومها الليلي الذي أعلنت كييف أنه استهدف مصنعا عسكريا.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية ألقت "ستة صواريخ أتاكمس أميركية الصنع وستة صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز ستورم شادو التي يتم إطلاقها جوا"، باتجاه منطقة بريانسك الحدودية، إضافة إلى صاروخين من طراز "ستورم شادو" فوق البحر الأسود.

 
واستهدف هجوم أوكراني واسع النطاق بواسطة صواريخ لا سيما غربية الصنع، الثلاثاء، مواقع لتخزين الغاز ومنشآت صناعية في عدة مناطق روسية، مما تسبب في اندلاع حرائق.

وأعلنت وسائل إعلام روسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، تمكنت من إسقاط أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وكثفت أوكرانيا ضرباتها الجوية في الأشهر الأخيرة مستهدفة مخازن للوقود ومصافي نفط ومواقع عسكرية في روسيا بهدف عرقلة الدعم اللوجستي للجيش الروسي الذي يقاتل على الأراضي الأوكرانية. (ارم نيوز)
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