بالتفاصيل.. بلينكن يكشف عن خطة "اليوم التالي" في غزة بعد نهاية الحرب!

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب.



وفي مؤتمر صحفي، أشار بلينكن إلى إن "الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة".

Advertisement

وفي إطار الخطة الجديدة أكد أن "القائمين على إدارة غزة سيعملون بشكل وثيق مع مسؤول كبير من الأمم المتحدة للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع"، موضحاً أن "قوة أمنية مؤقتة ستتشكل من قوات من دول شريكة وعناصر فلسطينيين تم التحقق من هوياتهم".



ودعا المسؤول الأميركي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكدا على أن "إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحه"ا.



وشدد على ضرورة تمهيد الطريق ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بحرية وكرامة.



من جانب آخر قال بلينكن إن "على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع". وفي مؤتمر صحفي، أشار بلينكن إلى إن "الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة".وفي إطار الخطة الجديدة أكد أن "القائمين على إدارة غزة سيعملون بشكل وثيق مع مسؤول كبير من الأمم المتحدة للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع"، موضحاً أن "قوة أمنية مؤقتة ستتشكل من قوات من دول شريكة وعناصر فلسطينيين تم التحقق من هوياتهم".ودعا المسؤول الأميركي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكدا على أن "إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحه"ا.وشدد على ضرورة تمهيد الطريق ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بحرية وكرامة.من جانب آخر قال بلينكن إن "على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع".

وأشار إلى أن إسرائيل توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات العشر المنصرمة.



وعن اتفاق وقف النار في غزة، أكد بلينكن أن حركة حماس قبلت مقترحات الرئيس جو بايدن وأن هناك عمل مع الوسطاء لتنفيذ صفقة التبادل وجعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائما.



وشدد بلينكن على أنه "لا يمكن القبول بدولة فلسطينية تحكمها حماس التي تريد تدمير مفهوم حل الدولتين".



واعتبر أن حماس سعت لإشعال حرب إقليمية في المنطقة .

وأكد أن الحركة قد جندت عددا من المسلحين الجدد يساوي تقريبا من فقدتهم. (سكاي نيوز)