الملك عبدالله بحث مع مبعوث ترامب جهود وقف إطلاق النار في غزة

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شدد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على أن وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى والفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، بحث فيه جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.