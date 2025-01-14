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عربي-دولي

اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية السوري ونظيره التركي.. ما هي الملفات التي سيبحثانها؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:16
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من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد البشير، نظيره التركي هاكان فيدان يوم غد في العاصمة التركية أنقرة.
 
وكشفت مصادر تركية،  أن الجانبين سيبحثان التطوّرات الأمنية في سوريا خاصة فيما يتعلق بالمواجهات المسلّحة المستمرة بين الفصائل السورية المدعومة من أنقرة وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
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وإلى جانب ملف "قسد"، من المرجّح أن يناقش الشيباني وفيدان ملف العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، بالإضافة إلى ملفي الطاقة والتعاون الأمني، إذ أبدت تركيا استعدادها لمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تدريب عناصر "الجيش" الذي تحاول دمشق تشكيله بعد توحيد الفصائل العسكرية التي تقودها "هيئة تحرير الشام" والتي شاركت في عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وبحسب المصادر التركية، ستمهّد زيارة الشيباني إلى أنقرة غداً الأربعاء، لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى دمشق، حيث من المتوقع أن يقوم أردوغان بزيارة العاصمة السورية قبل قيام الشرع بزيارة أنقرة.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الشيباني مع تركيا، ملف اللاجئين السوريين في البلاد والبالغ عددهم نحو 3 ملايين.
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