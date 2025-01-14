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عربي-دولي

الخارجية البريطانية: سنحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:35
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، إن بلاده تعيد النظر مع حلفائها في العقوبات المفروضة على سوريا.
جاء ذلك خلال إجابته لأسئلة النواب خلال جلسة للبرلمان حول قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية.
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وأوضح لامي أن بلاده ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها.
وأضاف "نحن نعيد النظر حاليا في العقوبات مع حلفائنا، لن أعلق على ذلك بالتفصيل، ولكنني أقول بكل وضوح أننا نريد أن نرى حكومة شاملة".
وتابع "نريد لهذه الحكومة أن تكون ناجحة، نحن سعداء حتى الآن بالعملية في سوريا، ولكن كما ذكرنا سابقا، بعض الأشياء التي شاهدناها في الميدان لم تكن جيدة".
(الاناضول)
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