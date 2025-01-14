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"خلال أيام أو ساعات".. نتنياهو يحسم موقف إسرائيل من وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:37
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة بشرط إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس".

وأضاف أن "هذه المسألة قد تُحسم في غضون أيام أو ساعات"، موضحا أن "حماس لم ترد حتى الآن وكل ما هو متداول في الوقت الراهن هو مجرد تكهنات". 
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