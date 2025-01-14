14
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الإعلان عن هدنة في غزة قريباً.. كيف علّق شولتس؟
Lebanon 24
14-01-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن "التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة بات في المتناول على ما يبدو بعد شهور من المفاوضات".
وأعرب شولتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح "الرهائن".
Advertisement
ونقل بيان عنه، إن "الجريمة الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الاول 2023 لا تزال حاضرة في أذهان الجميع. نحن ندرك مدى صعوبة أي اتفاق مع منظمة حماس الإرهابية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك يجب أن تكون لحياة الرهائن الآن أولوية قصوى". وأضاف شولتس أيضا " نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الألمان بين الرهائن".
وتابع البيان نقلا عن شولتس أنه بعد أشهر طويلة من المفاوضات المؤلمة، يبدو أن الاتفاق بات وشيكا، مشيرا إلى أنه يمنح الفرصة لعقد هدنة تساعد في تخفيف المعاناة في قطاع غزة أخيرا.
من جهته أكد الوسيط القطري أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بات قريبا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها خانها مع أقرب صديقاتها.. ياسمين صبري "مهووسة نظافة"!
Lebanon 24
زوجها خانها مع أقرب صديقاتها.. ياسمين صبري "مهووسة نظافة"!
01:50 | 2025-01-14
14/01/2025 01:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
08:25 | 2025-01-14
14/01/2025 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت صوراً تجمعهما.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته الإعلامية يتصدر ما حقيقته؟ (صورة)
Lebanon 24
حذفت صوراً تجمعهما.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته الإعلامية يتصدر ما حقيقته؟ (صورة)
04:41 | 2025-01-14
14/01/2025 04:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس شفافة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها (صورة)
Lebanon 24
بملابس شفافة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها (صورة)
00:16 | 2025-01-14
14/01/2025 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
06:28 | 2025-01-14
14/01/2025 06:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2025-01-14
قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية يوقع شهداء وجرحى
16:46 | 2025-01-14
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. ما جديد كيت ميدلتون مع مرض "السرطان"؟
16:36 | 2025-01-14
الدفاع الروسية: إسقاط 146 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
16:35 | 2025-01-14
"الصحة الفلسطينية" تستعد لاستقبال محرري صفقة تبادل مرتقبة
16:29 | 2025-01-14
بلينكن: الكرة في ملعب "حماس"
16:17 | 2025-01-14
أغنى 3 رجال في العالم سيحضرون حفل تنصيب ترامب
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 03:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 03:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 03:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24