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عربي-دولي

بعد الإعلان عن هدنة في غزة قريباً.. كيف علّق شولتس؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:00
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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن "التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة بات في المتناول على ما يبدو بعد شهور من المفاوضات".

وأعرب شولتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح "الرهائن".
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ونقل بيان عنه، إن "الجريمة الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الاول 2023 لا تزال حاضرة في أذهان الجميع. نحن ندرك مدى صعوبة أي اتفاق مع منظمة حماس الإرهابية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك يجب أن تكون لحياة الرهائن الآن أولوية قصوى". وأضاف شولتس أيضا " نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الألمان بين الرهائن".

وتابع البيان نقلا عن شولتس أنه بعد أشهر طويلة من المفاوضات المؤلمة، يبدو أن الاتفاق بات وشيكا، مشيرا إلى أنه يمنح الفرصة لعقد هدنة تساعد في تخفيف المعاناة في قطاع غزة أخيرا.

من جهته أكد الوسيط القطري أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بات قريبا. 
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