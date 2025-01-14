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عربي-دولي

في يافا وأم الرشراش.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:08
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أعلن الحوثيون مساء اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً إسرائيلية في يافا ومحطة كهرباء أم الرشراش، باستخدام صاروخ مجنح وعدد من الطائرات المسيرة.
 
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".
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أضاف: "ان القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ مجنح"، مؤكداً أن "العمليتين حققت أهدافهما بنجاح".
 
وشدد في بيانه، على أن "القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل"، موضحا أنهم "قادرون على ضرب المزيدِ من الأهداف العسكرية دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".
 
وأفاد بأن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". 
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