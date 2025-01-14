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عربي-دولي

مجددا.. سلطات كوريا الجنوبية تحاول اعتقال الرئيس المعزول

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:05
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قالت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول توجهت إلى مقر إقامته الرسمي لتنفيذ أمر اعتقال بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية.
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وواجهت القوات الامنية صدامات لدى محاولة دخول مقر الرئيس يون لاعتقاله.

ولم تفلح محاولة محققين في الثالث من كانون الثاني في تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.

وكانت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي قد وافقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون، حسبما أفادت وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين. (سكاي نيوز)
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