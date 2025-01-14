ساعر يكشف: هذه هي "الرغبة الحقيقية" لإسرائيل بشأن اتفاق الرهائن

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تابع ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، أن "هناك رغبة حقيقية من جانبنا في التوصل إلى اتفاق، إذا توصلنا إلى هذا الاتفاق بشأن الرهائن، فستكون لدينا أغلبية في الحكومة ستدعم الاتفاق"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس ".