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عربي-دولي

ساعر يكشف: هذه هي "الرغبة الحقيقية" لإسرائيل بشأن اتفاق الرهائن

Lebanon 24
14-01-2025 | 15:47
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية لديها "رغبة حقيقية" في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، متوقعا أن تؤيد "الغالبية  داخل الحكومة" ذلك. 
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تابع ساعر خلال  مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، أن "هناك رغبة حقيقية من جانبنا في التوصل إلى اتفاق، إذا توصلنا إلى هذا الاتفاق بشأن الرهائن، فستكون لدينا أغلبية في الحكومة ستدعم الاتفاق"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس ".
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