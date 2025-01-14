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عربي-دولي

أغنى 3 رجال في العالم سيحضرون حفل تنصيب ترامب

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:17
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سيحضر إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، وفقًا لمسؤول مشارك في التخطيط للحدث ابلغ شبكة NBC نيوز الأميركية.

وسيكون لهم مكان بارز في الحفل، حيث سيجلسون معًا على المنصة مع ضيوف بارزين آخرين بما في ذلك مرشحو ترامب لشغل مناصب حكومية ومسؤولين منتخبين. (العربية)
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