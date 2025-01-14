Advertisement

عربي-دولي

"الصحة الفلسطينية" تستعد لاستقبال محرري صفقة تبادل مرتقبة

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:35
A-
A+

Doc-P-1306155-638724937040378402.jpg
Doc-P-1306155-638724937040378402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد وزارة الصحة الفلسطينية لاستقبال أسرى من المحتمل إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل مرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس بلغت المفاوضات بشأنها المراحل النهائية.
جاء ذلك في تعميم، مساء الثلاثاء، موجه من القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ الدكتور معتصم محيسن إلى مدراء المستشفيات يطلب منهم الاستعداد لصفقة التبادل.
Advertisement
وتضمن التعميم "استعدادا لصفقة تبادل الأسرى، واستقبال أسرانا المحررين من سجون الاحتلال، يتم العمل الفوري على تهيئة وتجهيز عيادة باطني وعيادة جراحة لفحص ومعاينة ومعالجة إخواننا الأسرى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أفادت حماس بمقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-01-14
16:46 | 2025-01-14
16:36 | 2025-01-14
16:29 | 2025-01-14
16:17 | 2025-01-14
16:12 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24