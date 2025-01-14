"الصحة الفلسطينية" تستعد لاستقبال محرري صفقة تبادل مرتقبة

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تستعد وزارة الصحة الفلسطينية لاستقبال أسرى من المحتمل إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل مرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس بلغت المفاوضات بشأنها المراحل النهائية.جاء ذلك في تعميم، مساء الثلاثاء، موجه من القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ الدكتور معتصم محيسن إلى مدراء المستشفيات يطلب منهم الاستعداد لصفقة التبادل.وتضمن التعميم "استعدادا لصفقة تبادل الأسرى، واستقبال أسرانا المحررين من سجون الاحتلال، يتم العمل الفوري على تهيئة وتجهيز عيادة باطني وعيادة جراحة لفحص ومعاينة ومعالجة إخواننا الأسرى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم".وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أفادت حماس بمقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية. (الاناضول)