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الدفاع الروسية: إسقاط 146 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:36
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الروسي أسقط 146 طائرة مسيرة أوكرانية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة في يوم واحد".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت 146 مسيرة أوكرانية خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال يوم واحد".
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وأضافت أنه تم "إسقاط ما مجموعه 6 صواريخ أتاكمز و8 صواريخ ستورم شادو وصاروخ من نظام هيمارس".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط ما مجموعه 40395 مسيرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".

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