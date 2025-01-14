الدفاع الروسية: إسقاط 146 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت 146 مسيرة أوكرانية خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال يوم واحد".وأضافت أنه تم "إسقاط ما مجموعه 6 صواريخ أتاكمز و8 صواريخ ستورم شادو وصاروخ من نظام هيمارس".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط ما مجموعه 40395 مسيرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".