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عربي-دولي

بانتظار الإعلان عنها.. اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس على "صفقة الرهائن"

Lebanon 24
14-01-2025 | 23:49
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اتفقت إسرائيل وحماس مبدئيا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين مساء الإثنين، وفق ما قالته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين عربيين.

ووفق المسؤولين، فإن إسرائيل وحماس تعملان منذ ذلك الحين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.
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ومن القضايا الرئيسية التي لم يتم الانتهاء منها، تلك التي تتعلق بالمعايير الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وما زال الوسطاء ينتظرون خريطة من إسرائيل توضح ذلك.

وتوقع المسؤولان أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الأربعاء أو الخميس، في شكل بيان مشترك من الولايات المتحدة وقطر ومصر، التي كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس.

وفي ذات السياق، نقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قولهم إن الطرفين وافقا على العناصر الأساسية لصفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ولكن الجانبين يواصلان المفاوضات على تفاصيل الاقتراح.
وحسبما نقلت الشبكة عن المسؤولين، فإنه "يُنظر إلى الاختلافات البارزة على أنها طفيفة نسبيا، ولكن من المتوقع أن تستمر المحادثات حتى يوم الأربعاء".

 
ولا تزال العديد من البنود قيد التسوية ومرتبطة بنقاط الخلاف التي ظهرت في الماضي، مثل تشغيل معبر رفح والمخاوف الأمنية الإسرائيلية المرتبطة بحركة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال غزة.

وقال المسؤولون إنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة. (سكاي نيوز)
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