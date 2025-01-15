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عربي-دولي

مهمة صعبة.. مرشح ترامب للدفاع يواجه احتجاجات بجلسة تأكيده بالكونغرس

Lebanon 24
15-01-2025 | 00:06
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مثل بيت هيجسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، وهو أول مرشح لمجلس الوزراء من قبل الرئيس المنتخب ترامب يواجه تأكيدًا.

وواجه هيجسيث، الذي اختاره ترامب لقيادة البنتاغون، مهمة صعبة مع ظهور مزاعم بسوء السلوك الجنسي والإفراط في الشرب وسوء الإدارة المالية، والتي ينفيها مقدم البرامج السابق في قناة "فوكس نيوز".
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وبدا أنه نجح في تصحيح مسار الأمور في الأسابيع الأخيرة، حيث لجأ ترامب وحلفاؤه إلى الهجوم، وسعى هيجسيث نفسه إلى طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. ومع ذلك، قد تشهد الجلسة بعض التجاذبات، حيث يشعر الديمقراطيون بالغضب إزاء الترشيح.

وجلس هيجسيث في الجلسة الوحيدة، حيث تأخر ظهور مرشحين آخرين، لكن بقية الأسبوع ستتضمن أكثر من اثنتي عشرة جلسة استماع عبر مجموعة واسعة من لجان مجلس الشيوخ.
 
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