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عربي-دولي

مرشح ترامب للخارجية: الصين غشّت لتصبح "قوة عظمى"

Lebanon 24
15-01-2025 | 00:08
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قال ماركو روبيو، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن الصين غشت لتصبح قوة عظمى.

ويريد روبيو في جلسة المصادقة على تعيينه أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، الحديث عن الصين والنظام الليبرالي العالمي الذي قال عنه: "عفا عليه الزمن".
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وقال: "لقد رحبنا بالحزب الشيوعي الصيني في هذا النظام العالمي، فاستغلوا كل فوائده ومنافعه، لكنهم تجاهلوا كل واجباتهم ومسؤولياتهم".

وتتهم الصين من دول عدة، باستخدام التكنلوجيا في التجسس، وسرقة الملكية الفكرية، بالإضافة إلى محاولات التوسع في عدد من البلدان، خاصة النامية منها.
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