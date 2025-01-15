إيران: أوروبا جادة في استئناف المفاوضات النووية

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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في ختام محادثات جرت في جنيف، أن الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، "جادّة" في سعيها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل.وفي مقابلة عبر التلفزيون الرسمي، قال عراقجي: "المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات النووية"، وأضاف أن المناقشات كانت "إيجابية وشعرنا بالجدية والإرادة من قبل الأطراف الأوروبية للتوصل إلى حل تفاوضي". ومع ذلك، أشار إلى أن إيران لا تعلم ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى لاستئناف المفاوضات.وقد أجرى المسؤولون الإيرانيون يومي الاثنين والثلاثاء محادثات مع ممثلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف، في مكان لم يكشف عنه. وقد وصف الجانبان هذه المحادثات بأنها "صريحة وبنّاءة".وتأتي هذه المحادثات في وقت حساس قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، وهو الذي تبنى سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران خلال ولايته الأولى. (العربية)