"الأونروا": مستمرون بمساعدة الفلسطينيين رغم الحظر الإسرائيليّ

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الأربعاء، في أوسلو أنَّ "المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني الجاري".

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وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط: "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا. إن موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".