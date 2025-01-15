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عربي-دولي

وكالة الفضاء الأوروبية تُخطّط لاستحداث منظومة أقمار صناعية لتزويد الأرض بالإنترنت

Lebanon 24
15-01-2025 | 07:51
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أعلنت صحيفة European Spaceflight أن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لنشر مجموعة من الأقمار الصناعية تسمى "IRIS²"، بهدف تزويد بعض مناطق الكرة الأرضية بخدمات الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير التنفيذي لشركة ArianeGroup الفرنسية مارتن سيون، أعلن أن شركته مهتمة بتوقيع عقد لإطلاق أقمار "IRIS²"، وأنه من الضروري البدء بمناقشة شروط هذا العقد بأقرب وقت.
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من جهتها قدّرت مديرة عمليات إطلاق صواريخ Ariane 6 في شركة ArianeGroup أن إطلاق أقمار منظومة "IRIS²" سيحتاج من 10 إلى 15 صاروخا مطورا من صواريخ Ariane 6.

ونوهت صحيفة European Spaceflight إلى أن شركة ArianeGroup ستظل الشركة الرائدة في مجال عمليات الإطلاق الفضائي وإرسال الحمولات إلى الفضاء في الاتحاد الأوربي حتى نهاية العام الجاري، وبعد ذلك قد يتغير الوضع كون بعض الشركات الناشئة مثل Isar Aerospace و Rocket Factory Augsburg تسعى لتطوير صواريخ فضائية جديدة لتستخدمها في إرسال الحمولات المختلفة إلى الفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منظومة أقمار "IRIS²" الأوروبية من المفترض أن تضم 290 قمرا لتزويد العديد من مناطق الأرض بخدمات الاتصالات والإنترنت، وتقدرة الكلفة الإجمالية لمشروع المنظومة بـ6 مليارات يورو، ومن المتوقع أن يطلق أول قمر من هذه الأقمار عام 2029. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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