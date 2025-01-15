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إقتصاد

التضخم في أميركا يرتفع إلى 2.9%

Lebanon 24
15-01-2025 | 10:09
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ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر كانون الاول الماضي، بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال كانون الاول الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في تشرين الثاني.
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وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، مقابل 0.3 بالمئة في تشرين الثاني.
 
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.2 بالمئة في كانون الاول، بخلاف توقعات أن تظل النسبة دون تغيير عن تشرين الثاني الماضي عند 3.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في كانون الاول الماضي إلى 0.2 بالمئة، من 0.3 بالمئة في تشرين الثاني. (سكاي نيوز)

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