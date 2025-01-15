إسرائيل تستهدف رتلاً لإدارة العمليّات العسكريّة في سوريا... وهذا عدد القتلى

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، رتلاً لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، قرب بلدة غدير البستان، الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة.





وأدّى القصف إلى مقتل 3 أشخاص.





واستهدفت إسرائيل الرتل خلال إجرائه تمشيطاً أمنياً للمنطقة، من أجل ملاحقة أشخاص مطلوبين. (الميادين)

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