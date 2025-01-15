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عربي-دولي

إسرائيل تستهدف رتلاً لإدارة العمليّات العسكريّة في سوريا... وهذا عدد القتلى

Lebanon 24
15-01-2025 | 10:45
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استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، رتلاً لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، قرب بلدة غدير البستان، الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة.


وأدّى القصف إلى مقتل 3 أشخاص.


واستهدفت إسرائيل الرتل خلال إجرائه تمشيطاً أمنياً للمنطقة، من أجل ملاحقة أشخاص مطلوبين. (الميادين)
 
 
 
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