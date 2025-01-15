"قطع زيارته إلى أوروبا".. ساعر يعود إلى إسرائيل لهذا السبب!

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وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية في بيان "بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر غدا في المجر. وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني والحكومة".