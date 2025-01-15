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عربي-دولي
"قطع زيارته إلى أوروبا".. ساعر يعود إلى إسرائيل لهذا السبب!
Lebanon 24
15-01-2025
|
11:19
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاربعاء، أنه "قطع زيارته إلى أوروبا الأربعاء ليتمكن من المشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني والحكومة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".
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وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية في بيان "بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر غدا في المجر. وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني والحكومة".
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