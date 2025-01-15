Advertisement

عربي-دولي

بيان من نتنياهو حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1306650-638725702082234881.jpg
Doc-P-1306650-638725702082234881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، أنّه "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وبعض البنود لاتزال غير مكتملة". 

أضاف مكتب نتنياهو: "حماس تراجعت في اللحظة الأخيرة عن مطلبها بتغيير انتشار القوات على محور فيلادلفيا"، مشيرتا إلى أنّه "لا يزال هناك عدد من البنود غير المكتملة في التسوية بشأن غزة ونأمل أن يتم الانتهاء من التفاصيل الليلة". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-01-15
15:35 | 2025-01-15
15:33 | 2025-01-15
15:31 | 2025-01-15
15:29 | 2025-01-15
15:11 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24