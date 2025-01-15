بيان من نتنياهو حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا جاء فيه؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، أنّه "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وبعض البنود لاتزال غير مكتملة".



أضاف مكتب نتنياهو: "حماس تراجعت في اللحظة الأخيرة عن مطلبها بتغيير انتشار القوات على محور فيلادلفيا"، مشيرتا إلى أنّه "لا يزال هناك عدد من البنود غير المكتملة في التسوية بشأن غزة ونأمل أن يتم الانتهاء من التفاصيل الليلة".

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