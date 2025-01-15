تحدث أيضًا عن "حزب الله".. إليكم أول تعليق لـ "بايدن" بعد إنتهاء حرب غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".



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وأكد: "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن"، معتبراً أن "الاتفاق سيوقف الحرب في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية لمدنيي القطاع ويعيد الرهائن إلى أسرهم بعد 15 شهرا من الأسر".



تابع: "لقد حان الوقت لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن".



وشرح بايدن أن "المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "الأصعب"، موضحا أن "اتفاق غزة سيسمح بإعادة إعمار القطاع". وفي هذا السياق، قال بايدن: سأتحدث بشكل موسع عن اتفاق غزة قريبا ووضعت أطر هذه الخطة في أيار 2024".وأكد: "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن"، معتبراً أن "الاتفاق سيوقف الحرب في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية لمدنيي القطاع ويعيد الرهائن إلى أسرهم بعد 15 شهرا من الأسر".تابع: "لقد حان الوقت لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن".وشرح بايدن أن "المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "الأصعب"، موضحا أن "اتفاق غزة سيسمح بإعادة إعمار القطاع".