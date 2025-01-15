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عربي-دولي

تحدث أيضًا عن "حزب الله".. إليكم أول تعليق لـ "بايدن" بعد إنتهاء حرب غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 14:18
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وفي هذا السياق، قال بايدن: سأتحدث بشكل موسع عن اتفاق غزة قريبا ووضعت أطر هذه الخطة في أيار 2024".
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وأكد: "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن"، معتبراً أن "الاتفاق سيوقف الحرب في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية لمدنيي القطاع ويعيد الرهائن إلى أسرهم بعد 15 شهرا من الأسر".

تابع: "لقد حان الوقت لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن".

وشرح بايدن أن "المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "الأصعب"، موضحا أن "اتفاق غزة سيسمح بإعادة إعمار القطاع".
أضاف: "ستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق". 

أما عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، فكشف بايدن أنّها "ستشمل نهاية دائمة للحرب وسيتم سحب القوات الإسرائيلية من غزة".

تابع:"الصفقة تمت في ظل إدارتي لكن تفاصيلها سيتم تطويرها في ظل الإدارة الجديدة"، مؤكداً أن "السلام في الشرق الأوسط سيصبح حقيقة". 

وتطرق بايدن إلى آخر التطورات التي تجري في لبنان، قائلاً :"لبنان انتخب رئيساً غير خاضع لحزب الله والشعب اللبناني يبدأ فصلاً جديداً والمعادلة بالشرق الأوسط تغيّرت".

واشار إلى أن "حماس وإيران وحزب الله كلهم أصبحوا ضعفاء بفضل جهود الولايات المتحدة".
 


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