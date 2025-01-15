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الرئيس الاسرائيلي بعد اتفاق الهدنة في غزة: هذا هو "الخيار الصحيح"

Lebanon 24
15-01-2025 | 14:43
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دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، اليوم الاربعاء، الحكومة الاسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة. 

كما رحب بإعلان التوصل لاتفاق هدنة في غزة ووصفه بأنه "الخيار الصحيح" لإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
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تابع: "بصفتي رئيس دولة إسرائيل، أقول بكل وضوح: هذا هو الخيار الصحيح. إنه خيار مهم. خيار ضروري. لا يوجد أي التزام أخلاقي أو إنساني أو يهودي أو إسرائيلي أهم من استعادة أبنائنا وبناتنا سواء لكي يتعافوا في ديارهم أو ليرقدوا بسلام".
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