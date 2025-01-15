Advertisement

عربي-دولي

قريبًا.. لقاء بين نتنياهو وترامب

Lebanon 24
15-01-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1306772-638725818987265369.jpeg
Doc-P-1306772-638725818987265369.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء أنّه "جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".

وبحسب المكتب، "شكر نتنياهو ترامب لمساعدته في اتفاق غزة واتفق معه على اللقاء قريبًا في واشنطن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يتفق مع ترامب على لقاء قريب في واشنطن وذلك خلال اتصال هاتفي دار بينهما
lebanon 24
16/01/2025 03:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة ويتفق معه على اللقاء قريبا في واشنطن
lebanon 24
16/01/2025 03:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
lebanon 24
16/01/2025 03:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لوقف الحرب في غزة... بماذا وعد ترامب نتنياهو؟
lebanon 24
16/01/2025 03:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نتنياهو

ترامب

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2025-01-15
16:14 | 2025-01-15
16:13 | 2025-01-15
16:00 | 2025-01-15
15:55 | 2025-01-15
15:35 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24