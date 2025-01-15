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عربي-دولي
قريبًا.. لقاء بين نتنياهو وترامب
Lebanon 24
15-01-2025
|
16:48
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء أنّه "جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".
وبحسب المكتب، "شكر نتنياهو ترامب لمساعدته في اتفاق غزة واتفق معه على اللقاء قريبًا في واشنطن.
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