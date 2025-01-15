نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال "غير مكتمل"

Advertisement

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا يزال غير مكتمل.وأضاف نتنياهو أنه يجري العمل على على معالجة "آخر تفاصيل" الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.وأفاد مكتب نتنياهو في بيان صدر منتصف ليل الأربعاء بأنه "لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ(شأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه) إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتم معالجتها حاليا".وكشف مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه التفاصيل تتركز حول تأكيد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.ويجب أن يحظى أي اتفاق بموافقة مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو.ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، على جهوده ومساعدته للتوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الأخير اتفق على مقابلة ترامب قريبا في واشنطن، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن على مساعدته في صفقة الرهائن في مكالمة هاتفية.وتحدث الرئيس بايدن مع نتنياهو لتهنئته على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، حيث ذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين ناقشا "الظروف التي لا يمكن تصورها التي عاشها الرهائن" بما في ذلك الأميركيون على مدار 15 شهرا "في الأسر والمعاناة الرهيبة التي واجهتها عائلاتهم".وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن سعادتهما بعودة الرهائن قريبا إلى عائلاتهم. (سكاي نيوز)