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في مصر.. اجتماع بشأن تنفيذ اتفاق غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 23:36
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تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم، اجتماعاً يركز على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وقال مسؤول أميركي كبير، خلال إحاطة صحافية حضرتها "الشرق"، رداً على سؤال بشأن ما يمكن حدوثه حال وقوع "خرق" خلال المرحلة الأولى من الاتفاق: "نحن لا نترك أي شيء للصدفة، هناك اجتماع في القاهرة الخميس يركز على تنفيذ الاتفاق بجميع جوانبه، بما في ذلك البنود الإنسانية، وبنود وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى".
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كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله، إنه "لا يزال يتعين العمل على التفاصيل المهمة لزيادة المساعدات إلى غزة"، وإن "من المقرر مناقشتها في محادثات بالقاهرة، الخميس، ستشمل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة وحكومات وغيرها".
 
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