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عربي-دولي

المحاولة الأخيرة.. نتنياهو يحاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-01-2025 | 00:07
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حركة "حماس" بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق ضمن "محاولة أخيرة" للتنصل من شرط أساس تتمسك به إسرائيل حول الإفراج عن الأسرى الذين تصنفهم تل أبيب بأنهم "رموز للإرهاب".
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وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع فريق المفاوضات في الدوحة وأكد رفض محاولات حماس تعديل شروط إطلاق سراح بعض الأسرى، بعد أن أبلغه فريق المفاوضات بمحاولات من الحركة لإعادة التفاوض على صفقة غزة".

وأوضح مكتب نتنياهو أن "الحركة تطالب بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين يعتبرون رموزًا للإرهاب، وهو ما يتعارض مع بند صريح يمنح إسرائيل حق الفيتو على إطلاق سراح العديد من الأسرى"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وتعهد نتنياهو بعدم قبول أي تنازلات وأن فريق المفاوضات يجب أن يصر على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والرفض التام لما وصفه بـ"محاولات الابتزاز من قبل حماس". 

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