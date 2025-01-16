إتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وماكرون.. هذا ما بحثاه

Advertisement

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الخميس، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.كما جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية.