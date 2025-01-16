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عربي-دولي

الحرس الثوري يحذر: "استعدوا لحرب جديدة"

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:00
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في أول تعليق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلن أمس والمزمع دخوله حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الحالي، اعتبر الحرس الثوري الإيراني أنه "هزيمة خطيرة لإسرائيل".

وحذر الحرس من احتمال إخلال إسرائيل بالاتفاق، مشيراً إلى ضرورة "الاستعداد لحرب جديدة". وقال في بيان اليوم الخميس: "نذكر بأهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية لمواجهة الحروب والجرائم الجديدة".
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كما أضاف أن الاتفاق الذي أنهى 15 شهرا من الحرب الدامية بين حماس وإسرائيل في القطاع الفلسطيني المدمر، "انتصار لا يمكن إنكاره لفلسطين وهزيمة كبيرة لإسرائيل".

كذلك أردف أن "انتهاء الحرب وفرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني انتصار عظيم لا يمكن إنكاره وهزيمة أعظم للنظام الصهيوني الوحشي"، وفق تعبيره. (العربية) 
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