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عربي-دولي
وزير الخارجية القطرية: نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا
Lebanon 24
16-01-2025
|
10:36
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قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا"، مؤكدا أن "قطر تمد يدها للسوريين للشراكة".
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما.. ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة".
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وأضاف آل ثاني: "نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة"، مردفا: "الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية.. سنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية".
وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "نتطلع للشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا"، لافتا إلى أن "الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت".
وقال: "نحن في مرحلة جديدة في سوريا وهي مرحلة بناء وتنمية.. سنشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية".
وأشار بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيزور سوريا في المستقبل القريب.
وشدد آل ثاني على أن "استيلاء الكيان الإسرائيلي على المنطقة العازلة مدان ويجب أن ينسحب فورا". (روسيا اليوم)
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