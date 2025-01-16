التاريخ حُدد.. فرنسا تعلن عن مؤتمر دولي حول سوريا

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وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.وأضاف البيان: "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين". (سكاي نيوز)