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عربي-دولي

حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم آخر تصريح لبلينكن

Lebanon 24
16-01-2025 | 14:00
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الى إنه "واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة الذي اتفقت عليه إسرائيل وحماس سيبدأ يوم الأحد كما هو متوقع، على الرغم من ظهور مشكلة في اللحظة الأخيرة".
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واشار بلينكن، الى انه تحدث إلى المفاوض الأميركي بريت ماكجورك ومسؤولين قطريين صباح اليوم لحل المسألة"، وقال: "ليس مفاجئا أن نواجه مسألة غير محسومة في عملية ومفاوضات كانت صعبة ومحفوفة بالمخاطر، نحن نعمل على حل هذه المسألة غير المحسومة في هذا الوقت الذي نتحدث فيه".
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