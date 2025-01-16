حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم آخر تصريح لبلينكن

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واشار بلينكن، الى انه تحدث إلى المفاوض الأميركي بريت ماكجورك ومسؤولين قطريين صباح اليوم لحل المسألة"، وقال: "ليس مفاجئا أن نواجه مسألة غير محسومة في عملية ومفاوضات كانت صعبة ومحفوفة بالمخاطر، نحن نعمل على حل هذه المسألة غير المحسومة في هذا الوقت الذي نتحدث فيه".