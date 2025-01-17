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خاص
تقرير لـ"Middle East Monitor": من خسر حرب غزة حماس أم نتنياهو؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
17-01-2025
|
03:30
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ذكر موقع "Middle East Monitor" البريطاني أنه "بعد 15 شهرا من الهجمات الوحشية وارتكاب جرائم غير مسبوقة، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار من دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة في بداية الإبادة الجماعية والتي تتمثل في تدمير حماس، وتحرير السجناء الإسرائيليين في غزة، وتأمين عودة آمنة للمستوطنين إلى المستوطنات في محيط غزة. من جانبه، بذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحاشيته أقصى جهودهم لتدمير غزة وقتل سكانها أمام العالم أجمع، باستخدام أحدث الأسلحة الفتاكة وتهديدهم حتى بإجبارهم على الخروج من غزة أو إبادتهم".
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وبحسب الموقع، "لقد أيدت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الغربية والعربية، بشكل واضح الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، كما وشارك العديد منهم بشكل مباشر في جرائم الحرب. بعد كل هذا لم يتمكن جيش نتنياهو من تحرير سوى عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين. وبعد 54 يومًا من الإبادة الجماعية، أطلق سراح العشرات منهم فقط من خلال صفقة مع المقاومة الفلسطينية. ولو أصرت حماس على عدم تقديم بادرة حسن نية، لما تم إطلاق سراحهم. بعد 467 يومًا من ارتكاب "الإبادة الجماعية المباشرة"، توسل نتنياهو بشدة ووافق على عقد صفقة مع حماس تضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".
وتابع الموقع، "بالرجوع إلى نص الصفقة، فمن الواضح أنها استجابت بشكل شبه كامل لكل المطالب التي طرحتها حماس خلال الحرب، ومن الواضح جدًا أن مطلبًا واحدًا من مطالب نتنياهو لم يتم تلبيته. بالإضافة إلى ذلك، غرقت إسرائيل في مستنقعات لم تكن تتوقعها على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، تحققت تنبؤات زعيم حماس الراحل في غزة، يحيى السنوار. ووافق نتنياهو على إبرام صفقة وقف إطلاق النار مع حماس. وهذه النقطة تفجر أهداف نتنياهو حيث تعهد بتدمير حماس، لكنه في النهاية وجد نفسه يعقد صفقة معها. وكانت كل السياسة الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع راعي الإبادة الجماعية لإسرائيل تنتظر حماس لاتخاذ قرار، ولم تتمكن كل قوتهم ونفوذهم من إجبار حماس على الاستسلام والتراجع".
وأضاف الموقع، "إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ليس نتيجة لمذابح نتنياهو، بل نتيجة لموافقة حماس، وبناءً على مطالبها الخاصة: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين قضوا عقودًا في السجن والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد. أما الهدف الثالث لنتنياهو، فلم يكن ليتحقق أيضًا لولا موافقة حماس.فبالإضافة إلى فشل نتنياهو في تحقيق أهداف الإبادة الجماعية، فقد جعل من إسرائيل دولة منبوذة حيث أصبح اسمها مرادفًا للأشخاص المجرمين وغير الأخلاقيين. وعلى الرغم من حملة القمع غير المسبوقة لمئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل في أكبر المدن الغربية والأميركية، واصل الناس مظاهراتهم".
وبحسب الموقع، "في خطاب مسجل قديم للسنوار، تنبأ بأن تصبح إسرائيل دولة معزولة. ويبدو أن هذه التوقعات تحققت. فرئيس الوزراء ووزير الخارجية مطلوبان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والجنود الإسرائيليون مطاردون قانونيًا في كل مكان، وخاصة في الغرب. وقد فر الكثيرون حتى الآن سراً من دول مختلفة بعد أن أصبحوا مطلوبين للاعتقال. وبغض النظر عن عدد القتلى والجرحى والدمار الواسع النطاق، ما الذي نحتاجه أكثر لإثبات أن حماس فازت في الحرب؟ إن مؤشرات النصر لا تقاس بحجم التضحيات، بل تقاس بأي جانب يقبل شروط الآخر. ويبدو أن نتنياهو قد قبل شروط حماس".
وتابع الموقع، "يقول البعض إن حماس ونتنياهو تعرضا لضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. في الحقيقة، لا، لأن ترامب صديق نتنياهو، وقد استخدم نتنياهو ترامب كوسيلة ضغط عندما قال لشركائه الذين كانوا ضد الصفقة إنهم سيحققون مكاسب استراتيجية كبيرة من خلال ترامب. في الواقع، ما دفع نتنياهو إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار هو المقاومة الفلسطينية، فقد قال جنود إسرائيليون على الأرض عدة مرات إنهم يقاتلون أشباحاً في غزة.فهل سيحترم نتنياهو شروط الاتفاق؟ ليس معلوماً بعد، لكن الصهاينة بشكل عام معتادون على خرق كل اتفاق، والأميركيون ليسوا طرفاً موثوقاً به ليكونوا ضامنين للاتفاق، ولكن إذا عادوا إلى الحرب فإن المقاومة الفلسطينية جاهزة".
المصدر: خاص لبنان 24
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عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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