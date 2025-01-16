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عربي-دولي

في آخر مقابلة له.. بايدن: يجب استيعاب القضية الفلسطينية

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:04
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أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، آخر مقابلاته الإعلامية في البيت الأبيض، عبر شبكة "msnbc"، في ختام مسيرته السياسية، مستعرضاً إنجازاته وإرثه وما ينتظر البلاد.

وتطرق بايدن، في لقائه إلى مفاوضات وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة عربية وأميركية.
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وأكد الرئيس الأميركي أنه لم يتحدث مع خلفه الجمهوري دونالد ترامب بشأن مفاوضات غزة مؤخراً، مستدركاً: "لكننا فعلنا ذلك بعيد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

ورأى بايدن، خلال حديثه عن الملف الأكثر أهمية في مسيرته، "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على دعم نفسها دون استيعاب القضية الفلسطينية غير ممكنة".
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