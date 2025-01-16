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مكتب نتنياهو يؤكد: التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:08
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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "فريق التفاوض أبلغ رئيس الوزراء بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".
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وأضاف: "نتنياهو أمر بعقد اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت لاحق اليوم".

وتابع: "تم إبلاغ أهالي المختطفين قبل قليل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وأعرب نتنياهو في البيان عن تقديره للفريق المفاوض وكل من ساعده، مشددا على أن "إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك عودة جميع المختطفين لدينا، الأحياء منهم والأموات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي المفاوض انطلق من قطر عائدا إلى إسرائيل.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجن دون تصويت الحكومة.

وإذا تمت الموافقة على الاتفاق، فسوف تكون هناك فترة 24 ساعة للجمهور للاستئناف أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على الأغلبية في التصويتين، حتى لو صوّت وزير المالية بتسائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء الحكومة من حزبيهما ضد الاتفاق.(سكاي نيوز)



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