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عربي-دولي

مجددًا.. أميركا تقصف مواقع للحوثي

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:16
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نفذت مقاتلات أميركية فجر اليوم 5 غارات على شمال صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الأميركي أغار على مديرية "حرف سفيان" في محافظة "عمران" شمال العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.

وأضافت المصادر أن الغارات الأميركية استهدفت معاقل ومقرات تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية "حرف سفيان". 
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